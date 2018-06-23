Роман Resolut1on Фоминок: на TI6 у меня стояла задача показать свою лучшую игру

Игрок команды VGJ.Storm по Dota 2 Роман Resolut1on Фоминок рассказал о своих впечатлениях от выступления на турнире The International 2016, когда он играл за организацию Digital Chaos.

«После того, как ты остановился за шаг до своей мечты, и ты ее упускаешь — это очень неприятное чувство. Потом ты начинаешь понимать, что топ-2 The International это не так просто. Туда не так просто попасть. Поэтому я испытал весь спектр эмоций, которые только было возможно почувствовать…

Когда мы ехали на турнир, у меня не было какой-то супер веры в команду. У меня был план показать свою лучшую игру. Все, что я могу на этом турнире. В принципе, я думаю, что я смог это сделать.

Думаю, ни у кого из нас не было напряжения на этом турнире. Никто не ожидал ничего от нас. Мы сами не ожидали ничего, поэтому играть было очень спокойно. Мы играли в игру, а не в The International, как многие играют», — рассказал Фоминок в интервью студии Maincast.

В составе Digital Chaos Роман Resolut1on Фоминок стал серебряным призёром турнира The International 2016. В финале команда проиграла Wings Gaming со счётом 1:3. Киберспортсмены заработали более $ 3,4 млн Сейчас Роман выступает за североамериканский состав VGJ.Storm. По итогам первого дня закрытой квалификации TI8 команда возглавила турнирную таблицу со статистикой 5-0. Всего в Северной Америке разыграют три путёвки на чемпионат.