Fam143 дисквалифицирована из отборочных Americas Minor Championship 2018

FACEIT дисквалифицировала команду Fam143 из закрытой квалификации Americas Minor Championship 2018 по CS:GO. Об этом администраторы сообщили в «твиттере» компании. Причиной стало наличие VAC-бана у одного из участников команды. Никнейм киберспортсмена не называется.

Согласно правилам Valve, игроки с VAC-баном не имеют права на участие в соревнованиях, спонсируемых разработчиком. Вместо Fam143 выступит микс The Entourage. Закрытый отборочный этап Americas Minor Championship 2018 пройдёт с 22 по 24 июня в онлайне. В нём сыграют 16 команд, которые поборются за две путёвки на LAN-финал майнора.