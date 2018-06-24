Роман Resolut1on Фоминок: после кика из OG у меня было несколько вариантов

Игрок VGJ.Storm Роман Resolut1on Фоминок рассказал о попадании в североамериканскую команду.

«После кика из OG у меня было несколько вариантов, которые я рассматривал. Наши команды русские мне предлагали, по-моему, compLexity тоже, Vici J… По моему мнению, вот этот вариант мне казался наиболее перспективным. Я видел, что ребята все голодные, они не новички, они были здесь уже какое-то время, на сцене. Я видел в них потенциал. Я видел, что SVG может быть хорошим капитаном.

Sneyking у меня был единственным человеком под вопросом. В Северной Америке у него такая себе, сомнительная репутация была. Оказалось, что все парни весьма умные, весьма… Они могут где-то поступиться ради командного блага. Не ЧСВ-шники, короче. Все вменяемые. Причем нам очень весело вместе, мы проводим время постоянно вместе», — отметил Фоминок в интервью Maincast.

VGJ.Storm отобралась на The International 8 через закрытые отборочные. В тай-брейк матчах команда победила в двух встречах подряд и заняла первую строчку в группе.