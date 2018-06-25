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TI8: EG отобралась на LAN-финал чемпионата
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TI8: EG отобралась на LAN-финал чемпионата 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Evil Geniuses обыграла Immortals в финале верхней сетки отборочных The International 2018 в Северной Америке. Матч завершился со счётом 2:0. EG стала вторым участником TI8 от североамериканского региона. Ранее на чемпионат прошла VGJ.Storm. Команда заняла первое место на групповом этапе и получила слот на турнире.
Immortals опустилась в нижнюю сетку соревнований. Следующим соперником команды станет победитель пары compLexity против OpTic Gaming. Победитель финала лузеров получит путёвку на чемпионат мира. Сейчас известны 15 участников The International 2018. Virtus.pro, Team Liquid, PSG.LGD, Team Secret, Mineski, Vici Gaming, Newbee и VGJ.Thunder получили приглашения по итогам сезона. Winstrike, Team Serenity, Invictus Gaming, Fnatic, VGJ.Storm и paiN Gaming прошли через отборочные. Оставшиеся три места получат участники региональных квалификаций в Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Америки. The International 2018 пройдёт с 15 по 25 августа в Ванкувере (Канада). На момент написания новости призовой фонд соревнований превысил $ 15 млн Он может увеличиться благодаря продаже внутриигровой продукции.
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