Super и Yao ушли из LGD.Forever Young

Команду LGD.Forever Young покинули два игрока — мидер Се Super Цзюньхао и саппорт Яо Yao Чжэнчжэн, также исполнявший обязанности капитана. Об этом со ссылкой на внутренние источники сообщил esportsheaven.com. Китайская организация уход игроков не подтвердила. По слухам, Super будет искать новую команду после TI8, когда откроется трансферное окно. Он выступал за LGD.Forever Young с сентября 2016. Его лучшее достижение — третье место на The International 2017.

Super

По данным esportsheaven.com, Yao не будет продолжать киберспортивную карьеру и объявит об уходе в инактив. Он играл за LGD.Forever Young во второй половине 2016 года, а в феврале 2018-го вернулся в команду, чтобы заменить Лян DDC Фамэна на позиции капитана. Yao занимал третьи места на The International 2012 и The International 2015, а на прошлогоднем чемпионате мира вошел в четверку сильнейших в составе LGD Gaming.

Yao LGD.Forever Young прошла вторые открытые отборочные The International 2018 и выступила в закрытой квалификации. Команда смогла выйти в плей-офф, но вылетела после поражений от Team Serenity и Invictus Gaming.

LGD.Forever Young

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