Happy зарегистрировался за Tempo Storm на сайте ESEA

Бывший капитан Team EnVyUs Винсен Happy Шопенгауэр присоединился к составу Tempo Storm на сайте ESEA. Неизвестно, кого именно заменил француз в команде — на данный момент в заявке отсутствуют Кристиан loWel Гарсия и Хендрик cheti Валлимяги. Стороны не прокомментировали ситуацию.

Журналист Гийом neL Канело в твиттере рассказал, что Шопенгауэр сыграет с командой в отборочном турнире.

Just for a qualifier… Fow now 👀 https://t.co/jS48Z5Jcuc— neL (@neLendirekt) June 24, 2018

DonHaci: Happy присоединился к Tempo Storm на сайте ESEA

neL: Только на квалификацию… пока

В прежнем составе Tempo Storm выступила на Fusion.Bet Masters II, где проиграла два матча в групповом этапе против команд Team Kinguin и Singularity Esports. На какой турнир состав попробует отобраться с Happy, пока неизвестно.

Шопенгауэр стал свободным агентом, когда организация EnVyUs распустила все составы по CS:GO. Это произошло 20 июня. Бывшие игроки основной команды рассказали, что между ними были конфликты, которые мешали показывать хорошую игру.

Состав Tempo Storm

Винсен Happy Шопенгауэр

Рикардo fox Пачеку

Кевин HS Тарн

Павел innocent Мосек

Кристиан loWel Гарсия / Хендрик cheti Валлимяги