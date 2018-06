Happy и horvy сыграют за Tempo Storm в открытой квалификации DreamHack Masters Stockholm 2018

Бывший капитан Team EnVyUs Винсен Happy Шопенгауэр и экс-игрок Immortals Жоао horvy Хорваф выступят в открытой квалификации к DreamHack Masters Stockholm 2018 в составе Tempo Storm. Они заменят Кристиана loWel Гарсию и Хендрика cheti Валлимяги. По словам Павла innocent Мосека, это микс только для отборочных.

Going to play DH Masters qualifiers today with happy, horvy, hs and fox, playing just as a mix so hold your horses 🤣— Paweł Mocek (@innocentCS) June 25, 2018

Сегодня сыграем квалификацию к DH Masters с Happy, horvy, HS и fox. Попридержите лошадей, это просто микс

Открытые отборочные к DreamHack Masters Stockholm 2018 пройдут 25-26 июня. В закрытый этап для Европы попадут два лучших состава. 28-29 июня они поборются с шестью приглашенными командами за три путевки на LAN-финал турнира.

Happy остался без команды 20 июня, когда Team EnVyUs объявила о роспуске составов по CS:GO. Он выступал за организацию с февраля 2015 года, и с ней выиграл мейджор Dreamhack Cluj-Napoca 2015, а также WESG 2016 CS:GO. 25 июня 2018 года Happy сыграл на ESEA Season 28: Premier Division — Европа в составе микса Boys in Blue вместе с SIXER, Lambert, mistou и Polox.

Horvy представлял Immortals с октября по декабрь 2017 года. С командой он выступил на Americas Minor Championship — Boston 2018, но не прошел на ELEAGUE Major 2018.

Tempo Storm подписала европейский состав в начале мая 2018 года. Коллектив участвовал в четырех открытых квалификациях к Europe Minor Championship — London 2018, но не преодолел ни одной из них. Состав также выступил на Moche XL Esports, где занял 5-6 место.

Tempo Storm

Рикардo fox Пачеку

Кевин HS Тарн

Павел innocent Мосек

Винсен Happy Шопенгауэр (стендин)

Жоао horvy Хорваф (стендин)