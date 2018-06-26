Ещё
Rush B Media: mixwell сыграет за Cloud9 на ESL One Cologne 2018 и ELEAGUE CS:GO Premier 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Rush B Media: mixwell сыграет за Cloud9 на ESL One Cologne 2018 и ELEAGUE CS:GO Premier 2018 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: CyberSport.ru
Оскар mixwell Канэллас временно займет позицию пятого игрока Cloud9 на двух ближайших турнирах команды — ESL One Cologne 2018 и ELEAGUE CS:GO Premier 2018. Об этом сообщил портал Rush B Media со ссылкой на собственные источники.
Вместе с tarik и RUSH Канэллас выиграл ELEAGUE Season 2 в составе OpTic Gaming
Twitter.com  Cloud9 осталась без пятого игрока в конце мая, когда перевела в запас Пуджана FNS Мехту. Канадец выступил с коллективом на LAN-финале ECS Season 5, после чего ушел в инактив. Ранее источники сообщили, что команда просматривает Натана NBK Шмитта, но 25 июня появилась информация, что G2 Esports оценила выкуп контракта игрока в $800 тыс. За трансфер Мехты Cloud9 заплатила compLexity Gaming $200 тыс.
Последней командой Канэлласа стала G2. Испанец присоединился к составу в начале марта на испытательный срок. В конце мая руководство организации сообщило, что позволило mixwell вести переговоры с другими командами для дальнейшего трансфера. 4 июня G2 представила новый состав с Ришаром shox Папильоном.
ESL One Cologne 2018 пройдет с 3 по 8 июля. 16 команд разыграют $300 тыс. На ELEAGUE CS:GO Premier 2018 выступит восемь участников. Призовой фонд соревнования составит миллион долларов.
Cloud9
Тайлер Skadoodle Лэтхем
Тимоти autimatic Та  Вилл RUSH Виерзба
Тарик tarik Целик
Оскар mixwell Канэллас (стендин,?)
CyberSport.ru: последние новости
Super и Yao ушли из LGD.Forever Young PaiN Gaming прошла на The International 2018 NiP, NRG Esports и ex-Team EnVyUs пригласили в региональные отборочные к майнорам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен следующий соперник России на ЧМ215
Черчесов высказался о поражении сборной415
«Россия получила пощечину, и это хорошо»194
Египтянин комментировал игру сборной на ЧМ и умер1
РФ ответила на обвинения футболистов в допинге
Видео
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
00:19
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно
ЧМ по футболу 2018
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение