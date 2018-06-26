Rush B Media: mixwell сыграет за Cloud9 на ESL One Cologne 2018 и ELEAGUE CS:GO Premier 2018 

Оскар mixwell Канэллас временно займет позицию пятого игрока Cloud9 на двух ближайших турнирах команды — ESL One Cologne 2018 и ELEAGUE CS:GO Premier 2018. Об этом сообщил портал Rush B Media со ссылкой на собственные источники.
Вместе с tarik и RUSH Канэллас выиграл ELEAGUE Season 2 в составе OpTic Gaming
Twitter.com Cloud9 осталась без пятого игрока в конце мая, когда перевела в запас Пуджана FNS Мехту. Канадец выступил с коллективом на LAN-финале ECS Season 5, после чего ушел в инактив. Ранее источники сообщили, что команда просматривает Натана NBK Шмитта, но 25 июня появилась информация, что G2 Esports оценила выкуп контракта игрока в $800 тыс. За трансфер Мехты Cloud9 заплатила compLexity Gaming $200 тыс.
Последней командой Канэлласа стала G2. Испанец присоединился к составу в начале марта на испытательный срок. В конце мая руководство организации сообщило, что позволило mixwell вести переговоры с другими командами для дальнейшего трансфера. 4 июня G2 представила новый состав с Ришаром shox Папильоном.
ESL One Cologne 2018 пройдет с 3 по 8 июля. 16 команд разыграют $300 тыс. На ELEAGUE CS:GO Premier 2018 выступит восемь участников. Призовой фонд соревнования составит миллион долларов.
Cloud9
Тайлер Skadoodle Лэтхем
Тимоти autimatic Та Вилл RUSH Виерзба
Тарик tarik Целик
Оскар mixwell Канэллас (стендин,?)