Квалификации на TI8 в пике смотрели 689 тыс. человек

Пик зрителей на закрытых отборочных к The International 2018 составил 689 тыс. человек. Статистика взята с Esports Charts. Без учёта китайских зрителей трансляции собирали 200 тыс. человек, рекорд русскоязычных стримов составил 140 тыс. зрителей, а англоязычных — 80 тыс. Большая часть некитайской аудитории следила за квалификациями на Twitch — пиковое значение на этой платформе составило 191 тыс. зрителей.

Esc.watch

С учётом китайцев самым популярным стал матч между Invictus Gaming и LGD.Forever Young, который смотрели 574 тыс. зрителей одновременно. Если учитывать только англоязычную и русскоязычную аудитории, то больше всего фанатов следило за финалом отборочных в СНГ, в котором играли FTM.Winstrike и ESPADA. Закрытые отборочные на The International 2018 проходили 18-25 июня. В шести регионах разыграли десять слотов на LAN-финал в Ванкувере. Его призовой фонд составляет $15,5 млн и продолжает расти за счёт продаж компендиумов и Боевого пропуска.