В турнире The International 2018 по Dota 2 будет участвовать искусственный интеллект

Во время восьмого международного турнира The International 2018 по Dota 2 лучшие киберспортивные команды сразятся с отрядом ботов под управлением искусственного интеллекта OpenAI.

Это первый раз, когда боты испытают себя в турнирной командной игре. В прошлом году им удавалось побеждать игроков в схватках один на один. К новому турниру разработчики вложили в свои творения «командный дух»: каждая единица будет следить за действиями других и соответственно корректировать своё поведение.

Пока что автоматизированнные команды тренируются в схватках между собой. По подсчётам OpenAI в течение дня боты успевают изучить столько, что человеку на это потребуется 180 лет. И в пробных матчах против команд, составленных из сотрудников Valve и OpenAI, искусственный интеллект проявил себя с доблестью: из пяти матчей в четырёх победили боты, ещё один закончился ничьей. На 28 июля разработчики планируют показательную схватку ботов с командой топ-игроков.

Турнирные матчи The International 2018 начнутся 15 августа в Ванкувере. Киберспортсмены разыграют призовой фонд свыше 15 миллионов долларов, который продолжает расти за счёт продаж «боевых пропусков». Участие в командных сражениях, помимо ботов, примут Team Serenity, Invictus Gaming, Winstrike, paiN Gaming, VGJ.Storm, Fnatic, Evil Geniuses, TNC Predator, OG, Virtus.pro, Team Liquid, Team Secret, PSG.LGD, Mineski, Vici Gaming, Newbee, OpTic Gaming и VGJ.Thunder.

На денежный приз бесплотные игроки, разумеется, не претендуют. Цель OpenAI — создать искусственный интеллект, который был бы способен самостоятельно решать сложные проблемы.