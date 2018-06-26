Мюриэль Kips Хёйсман покинула Vega Squadron

Об этом она объявила в своём аккаунте в «Твиттере».

«Последний выезд из России в этом сезоне. В этом году был вызов, потом триумф, а в конце урок. Спасибо Vega Squadron за удивительную возможность и спасибо моим игрокам за то, что они сделали всё возможное. Я буду скучать по вам», — заявила Мюриэль Хёйсман.

Kips стала главным тренером Vega Squadron в сентябре 2017 года. Под её руководством команда заняла 3-4-е место на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. На закрытой квалификации The International 2018 коллектив не смог пройти в плей-офф.