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Мюриэль Kips Хёйсман покинула Vega Squadron
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Мюриэль Kips Хёйсман покинула Vega Squadron 

Чемпионат.com 3 часа назад
Об этом она объявила в своём аккаунте в «Твиттере».
«Последний выезд из России в этом сезоне. В этом году был вызов, потом триумф, а в конце урок. Спасибо Vega Squadron за удивительную возможность и спасибо моим игрокам за то, что они сделали всё возможное. Я буду скучать по вам», — заявила Мюриэль Хёйсман.
Kips стала главным тренером Vega Squadron в сентябре 2017 года. Под её руководством команда заняла 3-4-е место на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. На закрытой квалификации The International 2018 коллектив не смог пройти в плей-офф.
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