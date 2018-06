Kips: «Я полностью открыта к возвращению в Vega, но сейчас ничего не решено»

Мюриэль Kips Хёйсман объявила в Twitter, что покидает Россию, и поблагодарила Vega Squadron за совместную работу. Она также уточнила, что не знает, продолжит ли работать с командой в следующем сезоне.

Leaving Russia for the last time this season. This year was always a challenge, sometimes a triumph, and a lesson in the end. Thank you @VegaSquadron for the amazing opportunity & thank you to my players for giving it their all. I'll miss you. Спасибо, до свидания! pic.twitter.com/pc9cQQPLvi— Muriëlle ''Kips'' Huisman (@Kipspul) June 26, 2018

В последний раз уезжаю из России в этом сезоне. Этот год на всём протяжении был для меня вызовом, иногда — триумфом. И уроком в конце. Спасибо Vega Squadron за невероятную возможность и игрокам за самоотдачу. Мне будет вас не хватать. Спасибо, до свидания!

I'm completely open to making a return to Vega (or any other team I've worked with in the past), but nothing's decided for now. TI8 comes first, either professionally or as a vacation, and everything's always different after that. https://t.co/78a2uGDOrp— Muriëlle ''Kips'' Huisman (@Kipspul) June 26, 2018

Я полностью открыта к возвращению в Vega (или любую другую команду, с которой я работала в прошлом), но сейчас ничего не решено. Сначала будет T8, как по работе, так и как отдых, а после него всегда всё меняется

Kips стала тренером Vega Squadron в сентябре 2017 года. За сезон коллектив посетил по два мейджора и майнора, а наилучшим результатом стало 3-4 место на майноре StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. На закрытых отборочных на The International 2018 коллектив проиграл все матчи и занял последнее место в группе.