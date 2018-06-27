Vega Squadron расторгла контракт с Мюриэль «Kips» Хёйсман

«Благодарю Мюриэль за то, как она выполняла свою работу. Это тот человек, который отдает себя делу полностью, не боится трудностей, очень целеустремлен и нацелен на результат. К сожалению, мы допустили немало ошибок на протяжении сезона, которые и привели к полному провалу на квалификациях к TI8. Цена этих ошибок высока, поэтому выводы мы будем делать очень внимательно и обдуманно.

Продолжим ли мы сотрудничество в новом сезоне — пока большой вопрос, тем более, что грядущий The International и последующий решафл могут изменить наши любые планы», — прокомментировал CEO Vega Squadron Алексей Кондаков

Хёйсман тренировала состав Vega Squadron с сентября 2017 года.

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