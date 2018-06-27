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Организаторы WESG намекнули, что ближайший турнир пройдет не в Китае
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Организаторы WESG намекнули, что ближайший турнир пройдет не в Китае 

CyberSport.ru 56 минут назад
Следующий World Electronic Sports Games может пройти за пределами Китая. Об этом рассказали организаторы турнира в твиттере. Анонс нового ивента серии запланирован на 29 июня.
#WESG Spoiler alert! We have big news to announce 2 days later, on 29th! Is there anything you wanna know about the NEW WESG? Which country will it host? When to start the registration? ehhh prize pool? anything new?…HEY! WE ARE BACK! pic.twitter.com/uh7yiPGAz2— WESG (@WESGcom) June 27, 2018
Внимание, спойлер! У нас большие новости через два дня, 29 июня! Вы хотите что-нибудь узнать о новом WESG? В какой стране он пройдет? Когда начнется регистрация? Призовой фонд? Что-то новое? Хей, мы вернулись!
Чемпионаты World Electronic Sports Games проводятся в Китае с 2016 года. На ивентах выступают мужские и женские национальные составы по Dota 2, CS:GO, Hearthstone и другим играм. На прошлом турнире серии команды из России выиграли женский турнир по CS:GO и мужской по Dota 2.
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