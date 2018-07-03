Lil о Team Spirit: «Никаких конфликтов»

Илья Lil Ильюк опроверг слова Артема Fng Баршака о том, что он не хочет играть с тремя игроками Team Spirit. Саппорт Natus Vincere дал комментарий Cybersport.ru.

«Изначально никакого конфликта ни с кем и не было. С Ильей [Illidan] вышло недопонимание, но мы его разрешили. С Фобой [DkPhobos] я всегда хорошо общался. С Мальте Biver Винтером не знаком. Если Говорить про Артема [Fng] и Сережу [God], в определенный момент наши пути разошлись, только и всего. Никаких конфликтов», — заявил Lil.

3 июля на личном стриме Fng, отвечая на вопрос о возможном переходе Лила в Team Spirit, предположил, что Ильюк не хочет играть с тремя представителями команды. Имен он не назвал.