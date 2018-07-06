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Игроки нашли баг, позволяющий получить достижение из «Пещер пустоши» в турборежиме
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Игроки нашли баг, позволяющий получить достижение из «Пещер пустоши» в турборежиме 

CyberSport.ru 6 июля 2018
Фото: CyberSport.ru
Пользователи reddit обнаружили баг, связанный с системой достижений игры. Ачивмент «Сырное удовольствие» из компендиума The International 2018 требует от игрока найти большой сыр в сундуках «Пещер пустоши». Но если украсть сыр Рошана в турборежиме, то достижение все равно разблокируется.
В комментариях также отметили, что достижение будет зачтено даже если соперник украдет сыр, который выбила из Рошана ваша команда. «Пещеры пустоши» появились в игре 14 июня. Это режим «королевской битвы», который доступен всем владельцам компендиума TI8. В каждом матче восемь команд по три человека борются друг с другом в постоянно уменьшающемся лабиринте.
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