Evil Geniuses, Fnatic и VGJ.Storm получили приглашения на DOTA Summit 9

Организаторы DOTA Summit 9 назвали первые три приглашенные команды. На соревнованиях в Америке выступят Evil Geniuses, Fnatic и VGJ.Storm.

Еще одна команда определится по итогам BTS Summer Cup. Сколько всего планируется участников, неизвестно.

Основной этап соревнований запланирован на 25-29 июля. Чемпионат пройдет за несколько недель до начала The International 9.

DOTA Summit 9 организовывает компания Beyond the Summit. Предыдущий победитель турнира — Virtus.pro. В финале команда из СНГ обыграла Fnatic со счетом 3:1.