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Evil Geniuses, Fnatic и VGJ.Storm получили приглашения на DOTA Summit 9
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Evil Geniuses, Fnatic и VGJ.Storm получили приглашения на DOTA Summit 9 

Чемпионат.com 6 июля 2018
Организаторы DOTA Summit 9 назвали первые три приглашенные команды. На соревнованиях в Америке выступят Evil Geniuses, Fnatic и VGJ.Storm.
Еще одна команда определится по итогам BTS Summer Cup. Сколько всего планируется участников, неизвестно.
Основной этап соревнований запланирован на 25-29 июля. Чемпионат пройдет за несколько недель до начала The International 9.
DOTA Summit 9 организовывает компания Beyond the Summit. Предыдущий победитель турнира — Virtus.pro. В финале команда из СНГ обыграла Fnatic со счетом 3:1.
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