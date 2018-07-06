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N0thing и shroud сыграют на шоу-турнире от Twitch. В перерыве выступит Deadmau5
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N0thing и shroud сыграют на шоу-турнире от Twitch. В перерыве выступит Deadmau5 

CyberSport.ru 6 июля 2018
13 июля Twitch устроит турнир по PUBG среди стримеров, в число которых вошли Джордан n0thing Гилберт, Майк shroud Гржесик и Гай DrDisRespect Бэйм. На ивент приедет диджей Джоэль Deadmau5 Циммерман: он исполнит несколько новых треков.
Чемпионат станет частью Prime Day. Во время него Twitch проведёт розыгрыши и представит эксклюзивные предметы в PUBG, которые получат подписчики сервиса Twitch Prime. Мероприятие начнётся в 21:00 мск.
Shroud стримил PUBG с бета-версии и переключился на игру в августе 2017 года, когда ушёл из состава Cloud9 по CS:GO. N0thing покинул команду в том же месяце и с тех пор только был стендином mousesports на ESL One Belo Horizonte 2018. Shroud и n0thing вместе играют в ESEA Premier за Old Guys Club; в составе также есть экс-капитан Ninjas in Pyjamas Робин Fifflaren Йоханссон и генеральный менеджер MIBR Томи lurppis Кованен. Deadmau5 выступал на церемонии закрытия The International 2015.
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