Evil Geniuses, VGJ.Storm и Fnatic приглашены на DOTA Summit 9

Happy Friday! #DotaSummit 9 will be July 25-29. Expect to see some familiar faces there… @EvilGeniuses @Team_VGJ @FNATIC pic.twitter.com/4Xo7ZMTzB2

— Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) 6 июля 2018 г.

DOTA Summit 9 пройдет с 25 по 29 июля в Лос-Анджелесе, США. Призовой фонд и количество участников чемпионата пока не известно.