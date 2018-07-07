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Менеджер Team Spirit: пятерка состава Team Spirit по Dota 2 остается неизменной
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Менеджер Team Spirit: пятерка состава Team Spirit по Dota 2 остается неизменной 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Руслана Берест заявила «Чемпионату», что команда остается без изменений.
«На данный момент пятерка состава Team Spirit по Dota 2 остается неизменной», — говорится в сообщении.
Ранее в сообществе решили, что Александр DkPhobos Кучеря покинет состав после неоднозначных публикаций в «Твиттере». Украинский игрок подписал контракт с клубом в декабре 2016 года.
Team Spirit не прошла на The International 8. В региональных отборочных команда дважды потерпела поражение от ESPADA.
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