Менеджер Team Spirit: пятерка состава Team Spirit по Dota 2 остается неизменной

Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Руслана Берест заявила «Чемпионату», что команда остается без изменений.

«На данный момент пятерка состава Team Spirit по Dota 2 остается неизменной», — говорится в сообщении.

Ранее в сообществе решили, что Александр DkPhobos Кучеря покинет состав после неоднозначных публикаций в «Твиттере». Украинский игрок подписал контракт с клубом в декабре 2016 года.

Team Spirit не прошла на The International 8. В региональных отборочных команда дважды потерпела поражение от ESPADA.