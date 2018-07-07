Игры со звёздами. С кем из профессионалов «Доты» вы встречались в матчмейкинге

В аналитическом сервисе stratz.com появилась функция, которая позволяет узнать, встречались ли вы когда-либо с профессиональным игроком или известным стримером в матчмейкинге Dota 2. Для примера, администратор сервиса STRATZ_KenBeanNet дал ссылку на свой профайл — https://stratz.com/en-us/player/138527/pros. По нему видно, что за последний месяц он сыграл против трех игроков VGJ.Storm, а также победил Питера ppd Дагера и проиграл матч, будучи в одной команде с Людвигом zai Уолбергом. Нажав на фотографию игрока, можно посмотреть детальную статистику сыгранного матча.

Выбрав вкладку Casters, вам откроется статистика игр с известными стримерами и аналитиками. Среди русскоязычных знаменитостей есть Андрей Dread Голубев и Дмитрий Inmate Филинов.

Чтобы посмотреть собственную статистику, необходимо скопировать числовой id из Dota 2 и заменить его в вышеуказанной ссылке. Другой способ — найти свой никнейм в базе данных сервиса.