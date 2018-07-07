Майноры покажут на YouTube и Twitch

Турниры FACEIT Minor по CS:GO во всех регионах будут транслировать на Twitch и YouTube. Об этом организаторы объявили в Twitter.

Зрители на YouTube получат шанс выиграть очки FACEIT во время просмотра матчей. Для участия в розыгрыше нужно связать аккаунт на платформе со стриминговым сервисом. Инструкция доступна по ссылке.

Майноры — не первые турниры от FACEIT, которые транслируются на YouTube. С начала 2017 года там показывают матчи Esports Championship Series.

Турниры FACEIT Minor в четырёх регионах пройдут 7-19 июля. На них разыграют восемь слотов в предварительную стадию FACEIT Major — London 2018. Старт мейджора запланирован на конец сентября.