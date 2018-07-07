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Майноры покажут на YouTube и Twitch
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Майноры покажут на YouTube и Twitch 

CyberSport.ru 7 июля 2018
Турниры FACEIT Minor по CS:GO во всех регионах будут транслировать на Twitch и YouTube. Об этом организаторы объявили в Twitter.
Зрители на YouTube получат шанс выиграть очки FACEIT во время просмотра матчей. Для участия в розыгрыше нужно связать аккаунт на платформе со стриминговым сервисом. Инструкция доступна по ссылке.
Майноры — не первые турниры от FACEIT, которые транслируются на YouTube. С начала 2017 года там показывают матчи Esports Championship Series.
Турниры FACEIT Minor в четырёх регионах пройдут 7-19 июля. На них разыграют восемь слотов в предварительную стадию FACEIT Major — London 2018. Старт мейджора запланирован на конец сентября.
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