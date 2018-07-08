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Мюриэль Kipspul Хейсман отклонила предложение по работе на The International 8
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Мюриэль Kipspul Хейсман отклонила предложение по работе на The International 8 

Чемпионат.com 8 июля 2018
Бывший тренер Vega Squadron Мюриэль Kipspul Хейсман рассказала об отказе от работы на The International 8.
«Отказ от возможности поработать на TI кажется странным. Будто бы это попросту не может быть верным решением. Но плата слишком мала, чтобы оправдать ухудшение здоровья и самочувствия после такого трудного сезона. Так что, думаю, в этом году я буду просто зрителем», — написала Kipspul.
Мюриэль Хейсман стала тренером Vega Squadron 8 сентября 2017 года. После завершения соревновательного сезона 2017/2018 клуб расторг с ней контракт.
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