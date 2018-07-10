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Fng о твите DkPhobos: ты просто спрашиваешь, какие у людей планы
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Fng о твите DkPhobos: ты просто спрашиваешь, какие у людей планы 

Чемпионат.com 10 июля 2018
Капитан Team Spirit Артем «fng» Баршак прокомментировал сообщение в «Твиттере» у Александра «DkPhobos» Кучери.
«Нет, это никакой не байт. Просто человек написал в твиттер: «Есть ли какие-то предложения?», что, в принципе, адекватно в любой ситуации. Послушать, какие предложения тебе кто-то может сделать. Я же тоже общаюсь немало с кем вне Team Spirit. Так что это нормально, ты просто спрашиваешь, какие у людей планы», — заключил Баршак.
Кучеря опубликовал сообщение утром 7 июля. Из-за публикации в СМИ сначала решили, что киберспортсмен ушел из команды. Менеджер Team Spirit заявила, что пятерка остается без изменений.
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