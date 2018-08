AcilioN заменил RUBINO в составе Heroic

В ростере команды он заменил Рубена «RUBINO» Виллароела.. @AcilioNcs replaces @rubinoeu on the active roster. Read more on: https://t.co/FYwB415A4i#BeHeroic pic.twitter.com/Ny7rcttEkK

— Heroic (@heroicgg) 10 июля 2018 г.

RUBINO играл в Heroic с 7 февраля 2018 года. Ранее AcilioN выступал за The Imperial.

Состав Heroic: