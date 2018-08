Роман Дворянкин: «The Summit 9 вообще не попадает под наш график»

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин объяснил, почему состав по Dota 2 не поедет на The Summit 9. В комментарии cyber.sports.ru он заявил, что турнир не вписывается в расписание команды перед The International 2018.

«Организаторы нас звали, но мы отказались. Мы очень хотели поехать, но он вообще не попадает под наш график», — рассказал Дворянкин.

Руководитель VP уточнил, что клуб запланировал два буткемпа по две недели. Первый — в Москве, второй — в Ванкувере, который примет TI8. The Summit 9 пройдёт в Лос-Анджелесе.

Virtus.pro выиграла три предыдущих турнира серии The Summit. На седьмом чемпионате команда не повторяла героев вплоть до последней карты гранд-финала против Team Secret.

The Summit 9 проведут с 25 по 29 июля в доме студии Beyond the Summit. Чемпионат не входит в Dota Pro Circuit. Формат соревнования и призовой фонд неизвестны.

Участники The Summit 9:

Evil Geniuses

Fnatic

paiN Gaming

VGJ.Storm

OpTic Gaming

Победитель BTS Summer Cup