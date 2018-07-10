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Роман Дворянкин: «The Summit 9 вообще не попадает под наш график»
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Роман Дворянкин: «The Summit 9 вообще не попадает под наш график» 

CyberSport.ru 10 июля 2018
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин объяснил, почему состав по Dota 2 не поедет на The Summit 9. В комментарии cyber.sports.ru он заявил, что турнир не вписывается в расписание команды перед The International 2018.
«Организаторы нас звали, но мы отказались. Мы очень хотели поехать, но он вообще не попадает под наш график», — рассказал Дворянкин.
Руководитель VP уточнил, что клуб запланировал два буткемпа по две недели. Первый — в Москве, второй — в Ванкувере, который примет TI8. The Summit 9 пройдёт в Лос-Анджелесе.
Virtus.pro выиграла три предыдущих турнира серии The Summit. На седьмом чемпионате команда не повторяла героев вплоть до последней карты гранд-финала против Team Secret.
The Summit 9 проведут с 25 по 29 июля в доме студии Beyond the Summit. Чемпионат не входит в Dota Pro Circuit. Формат соревнования и призовой фонд неизвестны.
Участники The Summit 9:
Evil Geniuses
Fnatic
paiN Gaming
VGJ.Storm
OpTic Gaming
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