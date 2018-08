В финале квалификации на The Summit 9 возник критический баг с логовом Roshan

Игроки Wind and Rain столкнулись с критическим багом в механике логова Roshan, когда попытались отбить монстра у Let's Do It в гранд-финале BTS Summer Cup. Они потеряли контроль над героями в начале тимфайта.

Этот баг возникает, когда Рошана пытаются убить при помощи большого числа иллюзий — например, на существо нападает Phantom Lancer. Как объясняет пользователь реддита Jaffers451, игра не распознаёт, что герой противника зашёл в логово. Его тиммейты запрашивают информацию исходя из вижена в рошпите, но пятый персонаж не даёт обзор из-за бага — после этого нарушается обмен данными между игроками и сервером. Эту теорию подтверждает утренний клип с реддита от The1stLieutenant:

Герои Света смогли двигаться только после смерти Sven в рошпите Wind and Rain приостановила матч, что вызвало недовольство Let's Do It; зрители стали обвинять WAR в использовании тактических пауз. Игроки команды перезапустили «Доту» и вновь смогли управлять героями. После этого Let's Do It победила на второй карте и оказалась в шаге от The Summit 9. Баги нередко возникают в профессиональных матчах после того, как клипы с ними появились на реддите. Valve неоднократно исправляла недоработки в ночных патчах, которые выходили по окончании игр. The Summit 9 проведут с 25 по 29 июля в доме студии Beyond the Summit. Чемпионат не входит в Dota Pro Circuit. Формат соревнования и призовой фонд неизвестны. Участники The Summit 9:

Evil Geniuses Fnatic paiN Gaming VGJ.Storm OpTic Gaming Победитель BTS Summer Cup