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Девайс Мертзу: «Оставайся сильным»
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Девайс Мертзу: «Оставайся сильным. Ты знаешь, что случалось с пережившими North в прошлом» 

CyberSport.ru 11 июля 2018
Фото: sng.cybbet.com
Снайпер Astralis Николай device Ридтц поддержал Даниэля mertz Мертза, которого ранее перевели в запас North. В твиттере Ридтц намекнул Мертзу на карьеру Эмиля Magisk Рейфа: в августе 2017 года того исключили из North, а в февраля 2018 года он присоединился к Astralis.
Mertz: «Как многие из вас знают, mixwell сыграет вместо меня в Валенсии. Я соберусь и вернусь на высший уровень так быстро, как смогу. Обещаю».Device: «Оставайся сильным. Ты знаешь, что случалось с пережившими North в прошлом».
North перевела Мертза в запас 9 июля. С 12 по 14 июля команда выступит на DreamHack Valencia 2018, где вместо датчанина сыграет Оскар mixwell Канэллас. Тренерский штаб коллектива объяснил замену тем, что хочет испытать других игроков до старта осенней части сезона. Организация объявит окончательный состав перед DreamHack Masters Stockholm 2018, который пройдет с 29 августа по 2 сентября.

North

Маттиас MSL Лауридсен
Маркус Kjaerbye Кьебю
Филип aizy Айструп
Вальдемар valde Вангсе
Оскар mixwell Канэллас (стендин)
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