Team Kinguin разрешила бывшему составу тренироваться на буткемпе до конца отборочных на DOTA Summit 9

Team Kinguin позволила своей бывшей команде играть отборочные на The Summit 9 с буткемпа организации. Об этом рассказал капитан польской пятерки Рафал eL lisasH Войчик в Facebook.

EL lisasH:

«Только что мы начали финальный матч на Dota 2 Summer Cup. Если выиграем — поедем в Лос-Анджелес в конце июля. Все возможно, потому что Team Kinguin позволила нам играть на буткемпе и оставить себе компьютеры до конца отборочных. И все это после того как мы прекратили сотрудничество. Это показывает, насколько отличная организация Team Kinguin. Спасибо еще раз, парни».

В финале турнира-квалификации Dota 2 Summer Cup Let's Do It (ex-Team Kinguin) обыграла Wind and Rain со счетом 3:2 и получила слот на The Summit 9. Чемпионат пройдет 25-29 июля в доме Beyond the Summit в Лос-Анджелесе. Помимо Let's Do It на нем выступят Evil Geniuses, VGJ.Storm, Fnatic, OpTic Gaming и paiN Gaming.

29 июня Team Kinguin рассталась с ростером по Dota 2. Как сообщалось в анонсе, это произошло из-за новой системы Dota Pro Circuit: организация опасается, что в ней не найдется места составам, которые не входят в пул лучших команд.