TACO: «Мейджоры по CS:GO потеряли весь престиж»

Игрок Team Liquid Эпитасио TACO де Мело в твиттере пожаловался на новый формат проведения мейджоров по Counter-Strike: Global Offensive. Он заявил, что правила, запрещающие менять составы между турнирами, и швейцарская система лишили чемпионаты Valve престижного статуса.

CS:GO majors lost its prestigeThe first step back was changing the format to Swiss formatSecond, creating non-sense roster locks rules Third, making stickers to teams that are playing the qualifier (my team is also challenger so i’m not being jealous) and few more things— Epitácio (@TACOCS) July 11, 2018

Мейджоры по CS:GO потеряли весь престиж. Первым шагом назад стала смена формата на швейцарскую систему. Вторым — создание бессмысленных ростер-локов. Третьим — появление стикеров для команд из квалификаций (мы начнем с той же стадии, так что это не жадность). Ну и пара других моментов

TACO сыграет на предстоящем FACEIT Major — London 2018 за Team Liquid, хотя на предыдущем турнире от Valve выступал за SK Gaming. Правила разрешают командам заменить только двух игроков между мейджорами, иначе их лишат слотов на чемпионате.

11 июля генеральный менеджер Immortals и MIBR Томи lurppis Кованен также раскритиковал формат проведения мейджоров. Он предложил не давать командам со статусом «легенд» слот в 1/16 финала, а вместо этого устраивать полноценный турнир на 24 участника.