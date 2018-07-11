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Призовой фонд The International 2018 превысил $20 млн
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Призовой фонд The International 2018 превысил $20 млн 

CyberSport.ru 11 июля 2018
Фото: CyberSport.ru
Призовой фонд The International 2018 стал больше $20 млн По состоянию на 11 июля он составляет $20 002 432.
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Так выглядит соотношение роста призовых фондов The International последних лет  Как и на прошлых турнирах серии, уставной призовой фонд TI составил $1,6 млн Остальная сумма — отчисления в 25% от внутриигровых продаж Боевых пропусков, уровней к ним и сундуков Collector's Cache. Всего игроки внесли в призовой фонд $18 402 432, или 92% от текущей суммы.
The International 2018 пройдет 15-25 августа в Ванкувере. На нем посоревнуются 18 команд из СНГ, Европы, Азии, Китая и Америки.
Участники The International 2018:
Virtus.pro  Team Liquid
Team Secret
PSG.LGD  Mineski
Vici Gaming
Newbee
VGJ.Thunder
OG  FTM.Winstrike
Team Serenity
Invictus Gaming
Fnatic
TNC Pro Team
paiN Gaming
VGJ.Storm
Evil Geniuses
OpTic Gaming
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