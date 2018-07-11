Призовой фонд The International 2018 превысил $20 млн

Призовой фонд The International 2018 стал больше $20 млн По состоянию на 11 июля он составляет $20 002 432.

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Так выглядит соотношение роста призовых фондов The International последних лет Как и на прошлых турнирах серии, уставной призовой фонд TI составил $1,6 млн Остальная сумма — отчисления в 25% от внутриигровых продаж Боевых пропусков, уровней к ним и сундуков Collector's Cache. Всего игроки внесли в призовой фонд $18 402 432, или 92% от текущей суммы.

The International 2018 пройдет 15-25 августа в Ванкувере. На нем посоревнуются 18 команд из СНГ, Европы, Азии, Китая и Америки.

Участники The International 2018:

Virtus.pro Team Liquid

Team Secret

PSG.LGD Mineski

Vici Gaming

Newbee

VGJ.Thunder

OG FTM.Winstrike

Team Serenity

Invictus Gaming

Fnatic

TNC Pro Team

paiN Gaming

VGJ.Storm

Evil Geniuses

OpTic Gaming