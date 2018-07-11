Ещё
Korb3n: «ALWAYSWANNAFLY в переписке настоящий, а fn — фальшивый»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Korb3n: «ALWAYSWANNAFLY в переписке настоящий, а fn — фальшивый» 

CyberSport.ru 11 июля 2018
Фото: CyberSport.ru
Дмитрий Korb3n Белов прокомментировал предполагаемую утечку переписки между Андреем ALWAYSWANNAFLY Бондаренко и Ростиславом fn Лозовым. Он утверждает, что человек, который опубликовал диалог, создал фейковый аккаунт в инстаграме и написал Бондаренко под видом Лозового.
Vk.com  Скриншоты предполагаемой переписки между ALWAYSWANNAFLY и fn появились в паблике Dota 2 Legendwp утром 11 июля. Участники разговора обменивались инсайдами о решафлах в СНГ и критиковали тренера Team Empire Арсения ArsZeeqq Усова. После этого Богдан Iceberg Василенко написал, что реплики Флая соответствуют манере его общения, а fn назвал диалог подделкой.
CyberSport.ru: последние новости
Fy: «Поражения и победы — это то, что делает киберспорт прекрасным» ESEA забанила двух игроков за подставные матчи No[o]ne: «Где-то я не доиграл, где-то — еще кто-то»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение