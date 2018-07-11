Korb3n: «ALWAYSWANNAFLY в переписке настоящий, а fn — фальшивый»

Дмитрий Korb3n Белов прокомментировал предполагаемую утечку переписки между Андреем ALWAYSWANNAFLY Бондаренко и Ростиславом fn Лозовым. Он утверждает, что человек, который опубликовал диалог, создал фейковый аккаунт в инстаграме и написал Бондаренко под видом Лозового.

Vk.com Скриншоты предполагаемой переписки между ALWAYSWANNAFLY и fn появились в паблике Dota 2 Legendwp утром 11 июля. Участники разговора обменивались инсайдами о решафлах в СНГ и критиковали тренера Team Empire Арсения ArsZeeqq Усова. После этого Богдан Iceberg Василенко написал, что реплики Флая соответствуют манере его общения, а fn назвал диалог подделкой.