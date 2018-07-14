Тренер Team Spirit: будем работать, значит, не 12 часов в день, а 15 и больше

Тренер Team Spirit Николай Certus Полуянов прокомментировал выступление команды на майноре паблику OverDrive aka Аркадий Мясницкий.

«Игру с pro100 провалили из-за моей ошибки и самоуверенности в пик-бане. Плюс большое количество ошибок в ключевых моментах по ходу игры. Из-за этого у нас было на одно лишнее бо3, и на финал тупо не хватило сил и концентрации. В целом я очень доволен и командой и результатом. Турнир показал, что местами мы можем показывать игру высокого класса, и у нас огромный фундамент для роста.

Мы четко понимаем, в чем нам следует добавить, и как это сделать. Будем работать, значит, не 12 часов в день, а 15 и больше, столько сколько потребуется, чтобы дойти до заветной цели, которая далеко за пределами простого участия на мэйджоре», — заключил Полуянов.

Team Spirit вышла в предварительную стадию FACEIT Major: London 2018. В финале команда потерпела поражение от HellRaisers.