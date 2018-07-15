Gambit Esports выиграла LCL Open Cup 2018

Gambit Esports одолела M19 в финале LCL Open Cup 2018 и заработала 500 тыс. руб. Матчи плей-офф прошли с 13 по 15 июля в студии Riot Games в Москве.

В финальный этап вышли четыре лучших команды групповой стадии. Их посеяли в сетку double-elimination с матчами до двух побед. Финалисты сыграли до трех побед. Gambit не уступила ни в одной встрече, но в каждом матче проиграла по карте.

Плей-офф:

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Распределение призовых:

1. Gambit Esports — 500 000 рублей;2. M19 — 250 000 рублей;3. Vega Squadron — 150 000 рублей;4. Team Just — 150 000 рублей.