TNC Tigers и Clutch Gamers сыграют в основной стадии ANGGAME China vs SEA #2

TNC Tigers, Geek Fam, Alpha Red и коллектив Владимира yol Басова Clutch Gamers прошли в основную стадию ANGGAME China vs SEA #2. Команды преодолели квалификацию для Юго-Восточной Азии, которая состоялась 11-15 июля.

В отборочных поучаствовали восемь коллективов. Их поместили в одну группу, где они выступили по круговой системе с матчами до одной победы. TNC Tigers не уступили ни в одной встрече, завершив квалификацию со счетом 7:0.

Результаты группы отборочных для Юго-Восточной Азии:

Основная стадия ANGGAME China vs SEA #2 пройдет с 16 по 19 июля. Восемь команд разыграют $10 тыс. К четырем коллективам из Юго-Восточной Азии присоединились четыре победителя квалификации для Китая. Составы посеют в сетку double-elimination с матчами до двух побед. Первый тур участники сыграют до одной победы, гранд-финал — до трех.

Участники ANGGAME China vs SEA #2:

Taichi Gaming

CAVALRY

Source Code

Aurora Esports club

TNC Tigers

Clutch Gamers

Geek Fam Alpha Red