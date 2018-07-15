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TNC Tigers и Clutch Gamers сыграют в основной стадии ANGGAME China vs SEA #2
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TNC Tigers и Clutch Gamers сыграют в основной стадии ANGGAME China vs SEA #2 

CyberSport.ru 15 июля 2018
TNC Tigers, Geek Fam, Alpha Red и коллектив Владимира yol Басова Clutch Gamers прошли в основную стадию ANGGAME China vs SEA #2. Команды преодолели квалификацию для Юго-Восточной Азии, которая состоялась 11-15 июля.
В отборочных поучаствовали восемь коллективов. Их поместили в одну группу, где они выступили по круговой системе с матчами до одной победы. TNC Tigers не уступили ни в одной встрече, завершив квалификацию со счетом 7:0.
Результаты группы отборочных для Юго-Восточной Азии:
Основная стадия ANGGAME China vs SEA #2 пройдет с 16 по 19 июля. Восемь команд разыграют $10 тыс. К четырем коллективам из Юго-Восточной Азии присоединились четыре победителя квалификации для Китая. Составы посеют в сетку double-elimination с матчами до двух побед. Первый тур участники сыграют до одной победы, гранд-финал — до трех.
Участники ANGGAME China vs SEA #2:
Taichi Gaming
CAVALRY
Source Code
Aurora Esports club
TNC Tigers
Clutch Gamers
Geek Fam  Alpha Red
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