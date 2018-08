Франция — Хорватия. Стартовые составы команд

Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Канте, Погба, Матюиди — Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Хорватия: Субашич — Стринич, Ловрен, Вида, Врсалько — Брозович, Модрич, Ракитич, Перишич — Ребич, Манджукич.

The team news is in… Here are your Starting XIs, #FRA and #CRO fans! #FRACRO // #WorldCupFinal pic.twitter.com/f5v1NuaCtJ

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 15 июля 2018 г.

Матч начнется в 18:00 мск. на московском стадионе «Лужники».