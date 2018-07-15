Gambit Esports стала чемпионом LCL Open Cup 2018 по LoL

M19 уступила Gambit Esports в финале чемпионата LCL Open Cup 2018 по League of Legends. Матч завершился со счётом 3:1.

Gambit выиграла титул чемпиона и заработала 500 тыс. рублей. M19 в свою очередь стала серебряным призёром соревнований и получила 250 тыс. рублей

Третье место на турнире заняла Team Just Alpha, а четвёртое Vega Squadron. Участники заработали 150 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

LCL Open Cup 2018 завершился 15 июля в Москве. Общий призовой фонд соревнований составил 1 млн рублей.