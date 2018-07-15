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Gambit Esports стала чемпионом LCL Open Cup 2018 по LoL
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Gambit Esports стала чемпионом LCL Open Cup 2018 по LoL 

Чемпионат.com 15 июля 2018
M19 уступила Gambit Esports в финале чемпионата LCL Open Cup 2018 по League of Legends. Матч завершился со счётом 3:1.
Gambit выиграла титул чемпиона и заработала 500 тыс. рублей. M19 в свою очередь стала серебряным призёром соревнований и получила 250 тыс. рублей
Третье место на турнире заняла Team Just Alpha, а четвёртое Vega Squadron. Участники заработали 150 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.
LCL Open Cup 2018 завершился 15 июля в Москве. Общий призовой фонд соревнований составил 1 млн рублей.
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