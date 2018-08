The Final Tribe рассталась с Акселом Pablo Кальманом

Аксел Pablo Кальман покинул состав The Final Tribe по Dota 2. Об этом команда объявила на своей странице в «Твиттере».

Швед выступает на позиции саппорта «четверки». Он пришел в The Final Tribe в январе 2018 года. Вместе с командой Кальман занимал 5-6 места на GESC: Indonesia Dota2 Minor и GESC: Thailand Dota2 Minor. Пятерка также выиграла joinDOTA League Season 12 Europe и оказалась на 13-16 строчке на China Dota2 Supermajor.

На квалификации The International 8 The Final Tribe не смогла выйти из группы. На BTS Summer Cup шведы сначала потерпели поражение от Let's Do It, а затем от Espada.