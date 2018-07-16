S0tF1k: «У нас есть неполные две недели, чтобы потренироваться перед мейджором»

Капитан Team Spirit Дмитрий S0tF1k Форостянко рассказал о подготовке команды перед FACEIT Major — London 2018. На странице во «Вконтакте» он сообщил, что с 24 июля по 27 августа у снайпера состава Вадима DavCost Васильева запланированы военные сборы, поэтому у коллектива остается неполные две недели на подготовку: одна перед отъездом Васильева, вторая — после. Пост S0tF1k во «Вконтакте»:

Vk.com Team Spirit заняла второе место на CIS Minor Championship — London 2018 и прошла в предварительную стадию мейджора. В ней выступят 16 команд: восемь коллективов, которые финишировали с 9 по 16 места на ELEAGUE Major 2018, а также восемь представителей региональных майноров. Матчи стадии пройдут с 5 по 9 сентября, а сам мейджор продлится до 23 сентября.