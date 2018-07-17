Ангельский стрим

17 июля.

Вечером ждём всех игроков на стриме в 18:00! На стриме поиграем в Лигу Ангелов 2, разыграем кучу монет и поговорим о любимых играх. Смотрите стрим в сообществах Twitch, YouTube или VK.