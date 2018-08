ЦСКА подписал контракт с защитником «Бамберга»

ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Дэниэлом Хэкеттом. Соглашение с 30-летним игроком, последним клубом которого был «Бамберг», рассчитан на два года. Накануне игрок успешно прошел медосмотр в одной из московских клиник.

В прошлом сезоне в 26 матчах Евролиги он в среднем набирал 9,6 очка, совершая 2,7 подбора, 3,4 передачи и 0,4 перехвата. На паркете Хэкетт проводил в среднем 24 минуты.

⚡️ First newcomer of the summer: Daniel Hackett Italian National Team guard Daniel Hackett (30 y. o., 197 cm) signed 2-year contract with our team. The newcomer passed the medical tests in GMS Clinic yesterday. #CSKAbasket pic.twitter.com/PigkB2sBxy

