STYKO и Golden выступят за Cloud9 ELEAGUE CS:GO Premier 2018

We are pleased to announce that @STYKOcsgo will remain on the team and @goldennCSGO joins us as our 5th player! Both players will be Stand-Ins for #C9CSGO at the @ELEAGUETV Premier 2018. #LETSGOC9 pic.twitter.com/TfXrQH8b5g

— Cloud9 (@Cloud9) 16 июля 2018 г.

Состав Cloud9:

Тимоти «autimatic» Та Вилл «RUSH» Виерзба Тайлер «Skadoodle» Лэтхем Мартин «STYKO» Стик (стендин) Майкил «Golden» Селим (стендин)

ELEAGUE CS:GO Premier 2018 пройдет с 21 по 29 июля в Атланте, США. Восемь команд разыграют призовой фонд в $1 млн