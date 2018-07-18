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Virtus.pro — фаворит чемпионата мира у букмекеров
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Virtus.pro — фаворит чемпионата мира у букмекеров 

Спорт-Экспресс 18 июля 2018
Фото: CyberSport.ru
Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro является фаворитом предстоящего чемпионата мира — The International — у букмекерских контор. Средний коэффициент на победу «Медведей» составляет четыре. Вторым претендентом является действующий чемпион мира — европейская Team Liquid (4,1). Китайская PSG.LGD, представляющая футбольный клуб «ПСЖ», замыкает тройку главных претендентов (4,6).
The International 2018 пройдет в Ванкувере с 15 по 25 августа. На данный момент призовой фонд составляет более 20 миллионов долларов и продолжает увеличиваться за счет продаж «Боевого пропуска».
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