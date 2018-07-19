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ForZe расторгла контракт с malik
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ForZe расторгла контракт с malik 

CyberSport.ru 19 июля 2018
Фото: CyberSport.ru
Артём malik Архипов написал в паблике во «ВКонтакте», что больше не является игроком состава forZe по CS:GO. Он сообщил, что уже получил несколько «интересных предложений» для продолжения карьеры, поблагодарил российскую организацию за возможность расторгнуть контракт, а бывших тиммейтов — за отзывчивость и хорошую атмосферу в команде.
Vk.com  Malik присоединился к forZe в мае. Он выступал с командой на турнирах M.Game League #2 и QIWI TEAM PLAY Season 1, а также на отборочных CIS Minor Championship — London 2018. До перехода в forZe Архипов играл за HEY и другие миксы.
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