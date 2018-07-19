ForZe расторгла контракт с malik 

Артём malik Архипов написал в паблике во «ВКонтакте», что больше не является игроком состава forZe по CS:GO. Он сообщил, что уже получил несколько «интересных предложений» для продолжения карьеры, поблагодарил российскую организацию за возможность расторгнуть контракт, а бывших тиммейтов — за отзывчивость и хорошую атмосферу в команде.
Vk.com Malik присоединился к forZe в мае. Он выступал с командой на турнирах M.Game League #2 и QIWI TEAM PLAY Season 1, а также на отборочных CIS Minor Championship — London 2018. До перехода в forZe Архипов играл за HEY и другие миксы.