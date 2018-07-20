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Movistar Riders собрали новый испанский состав с mixwell и loWel
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Movistar Riders собрали новый испанский состав с mixwell и loWel 

CyberSport.ru 20 июля 2018
Фото: CyberSport.ru
Movistar Riders обновили испанский состав по CS:GO. Об этом организация сообщила на официальном сайте команды. Из старого ростера в коллективе остался только Алехандро mopoz Фернандес-Кехо Кано. К команде присоединились Оскар mixwell Канэллас и Кристиан loWel Гарсия.
Movistarriders.gg  За Movistar Riders также выступит Аитор SOKER Фернандез, который занял 13-16 место на WESG 2017 CS:GO вместе с mixwell и loWel в составе Wololos. Пятым игроком ростера стал Алехандро ALEX Масанет. Он уже представлял Movistar Riders с июля 2017 года по апрель 2018. Позже он присоединился к Giants Gaming, но покинул команду 18 июля. В декабре 2017 года mixwell покинул OpTic Gaming, а в марте 2017 года начал выступать за G2 Esports на испытательном сроке. С ним коллектив занял 7-8 место на Intel Extreme Masters XIII — Sydney и второе место в европейском дивизионе ECS Season 5, на LAN-финал которого команда отправилась без него. Канэллас также помог North победить на DreamHack Valencia 2018. LoWel стал единственным игроком, который пришел в Movistar Riders из другой команды — остальные участники коллектива были свободными агентами. С мая 2018 года Гарсия играл в Tempo Storm. Состав не прошел ни на один чемпионат. Ранее loWel представлял Team Dignitas, mousesports и PENTA Sports. Предыдущий состав Movistar Riders выступал за организацию с июля 2017 года. Коллектив победил во втором сезоне ESL Masters España 2017 и не отобрался ни на один крупный турнир.
Movistar Riders
Алехандро mopoz Фернандес-Кехо Кано Оскар mixwell Канэллас Кристиан loWel Гарсия Алехандро ALEX Масанет Аитор SOKER Фернандез
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