Основатель Flickshot.fr: «North рассматривала jdm64»

Different sources told me that North was considering jdm. Seems like mertz won't come back in the Danish team. After trying an international roster with mixwell (and winning), I guess they are open to that:)— neL (@neLendirekt) 22 июля 2018 г. Инсайдер Гийом neL Канело сообщил, что Даниэль mertz Мертз, скорее всего, не вернется в основу North. По информации основателя Flickshot.fr, датская команда рассматривала Джоша jdm64 Марзано в качестве пятого игрока. Ранее Марзано заявил, что будет выступать за профессиональный коллектив в новом сезоне ESL Pro League.

Разные источники сообщили мне, что North рассматривала jdm64. Похоже, mertz не вернется в датскую команду. Думаю, они больше склонны к этому варианту после теста интернационального состава с mixwell (и победы с ним)

North перевела Мертза в запас 9 июля. С 12 по 14 июля команда выступила на DreamHack Valencia 2018 вместе с Оскаром mixwell Канэлласом и победила на турнире. Тренерский штаб коллектива объяснил замену тем, что хочет испытать других игроков до старта осенней части сезона. Организация объявит окончательный состав перед DreamHack Masters Stockholm 2018, который пройдет с 29 августа по 2 сентября.

Марзано исключили из основы Team Liquid в феврале 2018 года. В июне игрок стал свободным агентом. 20 июля инсайдер DonHaci опубликовал скрин сообщения jdm64 из Discord, в котором американец пообещал вернуться на профессиональную сцену в восьмом сезоне ESL Pro League. Марзано не уточнил название команды. Первые матчи лиги стартуют 18 сентября.

North

Маттиас MSL Лауридсен

Маркус Kjaerbye Кьебю

Филип aizy Айструп

Вальдемар valde Вангсе

Даниэль mertz Мертз (запас)