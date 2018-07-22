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Основатель Flickshot.fr: «North рассматривала jdm64»
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Основатель Flickshot.fr: «North рассматривала jdm64» 

CyberSport.ru 22 июля 2018
Фото: Facebook
Инсайдер Гийом neL Канело сообщил, что Даниэль mertz Мертз, скорее всего, не вернется в основу North. По информации основателя Flickshot.fr, датская команда рассматривала Джоша jdm64 Марзано в качестве пятого игрока. Ранее Марзано заявил, что будет выступать за профессиональный коллектив в новом сезоне ESL Pro League.
Разные источники сообщили мне, что North рассматривала jdm64. Похоже, mertz не вернется в датскую команду. Думаю, они больше склонны к этому варианту после теста интернационального состава с mixwell (и победы с ним)
North перевела Мертза в запас 9 июля. С 12 по 14 июля команда выступила на DreamHack Valencia 2018 вместе с Оскаром mixwell Канэлласом и победила на турнире. Тренерский штаб коллектива объяснил замену тем, что хочет испытать других игроков до старта осенней части сезона. Организация объявит окончательный состав перед DreamHack Masters Stockholm 2018, который пройдет с 29 августа по 2 сентября.
Марзано исключили из основы Team Liquid в феврале 2018 года. В июне игрок стал свободным агентом. 20 июля инсайдер DonHaci опубликовал скрин сообщения jdm64 из Discord, в котором американец пообещал вернуться на профессиональную сцену в восьмом сезоне ESL Pro League. Марзано не уточнил название команды. Первые матчи лиги стартуют 18 сентября.

North

Маттиас MSL Лауридсен
Маркус Kjaerbye Кьебю
Филип aizy Айструп
Вальдемар valde Вангсе
Даниэль mertz Мертз (запас)
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