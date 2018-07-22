Призовой фонд The International 2018 достиг показателя предыдущего года. Такое происходило 42 дня назад 

Призовой фонд The International 2018 преодолел отметку в $21,639 млн и обогнал показатель предыдущего года в 74-й день краудфандинга. Призовые TI7 опережали сборы к TI8 с 32-го дня.
Изображения увеличиваются по клику
Отсчет с выхода Боевого пропуска
Dota2.prizetrac.kr Отсчет ведут с выхода Боевого пропуска — он появился на восемь дней раньше, чем в прошлом году. Если учесть дни, оставшиеся до The International, то рост призового фонда окажется меньше, чем в 2017-м.
Отсчет до начала турнира
Dota2.prizetrac.kr 11 июля призовой фонд TI8 превысил $20 млн Чемпионат пройдет 15-25 августа в Ванкувере. На нем посоревнуются 18 команд из СНГ, Европы, Азии, Китая и Америки.
Участники The International 2018:
Virtus.pro Team Liquid
Team Secret
PSG.LGD Mineski
Vici Gaming
Newbee
VGJ.Thunder
OG FTM.Winstrike
Team Serenity
Invictus Gaming
Fnatic
TNC Pro Team
paiN Gaming
VGJ.Storm
Evil Geniuses
OpTic Gaming