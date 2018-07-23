Cyborgmatt: минимум одной команде не хватит времени для получения виз на TI8

Менеджер Team Secret Мэтью Cyborgmatt Бейли высказал сомнения по поводу того, что все участники The Inernational 8 смогут получить документы в Канаду.

«У меня есть чувство, что минимум одной команде не хватит времени для получения виз на The International 2018. Разница в отношении к разным регионам просто сумасшедшая. Я бы сказал, что для многих про-игроков получить канадскую визу еще тяжелее, чем американскую», — отметил менеджер Team Secret.

Ранее Бейли объявил, что все игроки команды получили канадские визы. Кто может пропустить турнир, Cyborgmatt не стал уточнять.

The International 8 состоится в Ванкувере (Канада) с 15 по 25 августа. В чемпионате участвуют 18 команд. Между собой они разыграют крупный призовой фонд. Сейчас сумма составляет $ 21,8 млн Она регулярно пополняется за счет продаж внутриигровых товаров.