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Cyborgmatt: минимум одной команде не хватит времени для получения виз на TI8
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Cyborgmatt: минимум одной команде не хватит времени для получения виз на TI8 

Чемпионат.com 23 июля 2018
Менеджер Team Secret Мэтью Cyborgmatt Бейли высказал сомнения по поводу того, что все участники The Inernational 8 смогут получить документы в Канаду.
«У меня есть чувство, что минимум одной команде не хватит времени для получения виз на The International 2018. Разница в отношении к разным регионам просто сумасшедшая. Я бы сказал, что для многих про-игроков получить канадскую визу еще тяжелее, чем американскую», — отметил менеджер Team Secret.
Ранее Бейли объявил, что все игроки команды получили канадские визы. Кто может пропустить турнир, Cyborgmatt не стал уточнять.
The International 8 состоится в Ванкувере (Канада) с 15 по 25 августа. В чемпионате участвуют 18 команд. Между собой они разыграют крупный призовой фонд. Сейчас сумма составляет $ 21,8 млн Она регулярно пополняется за счет продаж внутриигровых товаров.
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