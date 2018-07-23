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Дэвид GoDz Паркер: мы больше думаем о том, как сделать весёлый турнир
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Дэвид GoDz Паркер: мы больше думаем о том, как сделать весёлый турнир 

Чемпионат.com 23 июля 2018
Комментатор студии Beyond the Summit Дэвид GoDz Паркер объяснил, почему для организаторов The Summit не важен DPC-статус.
«Майнор, мейджор, DPC… Это слова, которые знают все фанаты доты и игроки, и мы в BTS тоже следим за всем этим. Но мы больше думаем о том, как сделать весёлый турнир, только это для нас имеет смысл. Участие в DPC — не наш приоритет, когда мы хотим что-то организовать, мы в первую очередь спрашиваем: «Каким этот турнир хотят увидеть зрители?». Так что Summit в том или ином виде обязательно вернётся. Возможно, что-то особенное будет на The Summit 10», — отметил Пакер в интервью Esports Heaven.
DOTA Summit 9 запланирован на 25-29 июля. В соревнованиях поучаствуют шесть команд: Evil Geniuses, VGJ.Storm, Fnatic, OpTic Gaming, paiN Gaming и Let's Do It. На турнире разыграют призовой фонд в $ 100 тыс.
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