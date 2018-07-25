Winstrike Team сыграют полным составом на The International 2018

Участники состава Winstrike по Dota 2 получили визы в Канаду для участия в The International 2018. Об этом в «Твиттере» сообщила контент-директор организации Мария Гунина. Команда посетит чемпионат в полном составе.

Ранее менеджер Team Secret Мэтью Cyborgmatt Бэйли высказал мнение, что участники турнира могут не успеть оформить визу. По его словам, в Канаду сложнее получить разрешение на въезд, чем в США. Winstrike Team выиграла слот на The International 2018 в СНГ-квалификации. В финале киберспортсмены обыграли микс ESPADA со счётом 3:1. The International 2018 пройдёт с 15 по 25 августа в Ванкувере (Канада). Чемпионат посетят 18 команд. На момент написания новости призовой фонд превысил $ 22 млн